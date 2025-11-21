Carabinieri e Comune di Gifflenga insieme per la prevenzione di truffe e furti FOTO

Carabinieri e Comune di Gifflenga insieme per la prevenzione di truffe e furti

Prosegue la campagna di prossimità e prevenzione condotta dall'Arma dei Carabinieri sul territorio biellese.

Nella serata di venerdì 14 novembre 2025, presso la Sala Consiliare del Comune di Gifflenga, si è tenuto un incontro informativo per la cittadinanza, specificamente volto alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, in particolare truffe e furti in abitazione. L’iniziativa, organizzata in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Gifflenga, ha visto una nutrita partecipazione dei residenti, a testimonianza della sentita necessità di affrontare tali problematiche. L'incontro è stato presieduto dal Sindaco di Gifflenga, Signora Elisa Pollero, che ha sottolineato l'importanza della sinergia tra Istituzioni e cittadini per garantire la sicurezza della comunità. A illustrare le tematiche operative, è intervenuto il Comandante della Stazione Carabinieri di Mottalciata, Maresciallo Capo Daniele Ciani, la cui giurisdizione copre anche il Comune di Gifflenga. Il Maresciallo Ciani ha evidenziando l'evoluzione delle tecniche di raggiro, sempre più sofisticate e mirate alle fasce più vulnerabili, come gli anziani.

Durante la sessione informativa, sono stati trattati i seguenti punti cruciali:

• Truffe agli Anziani: Sono stati descritti nel dettaglio i più recenti stratagemmi utilizzati, come la truffa del "finto avvocato" o "finto Carabiniere" che chiede denaro per liberare un parente coinvolto in un incidente, o i raggiri dei finti tecnici del gas/luce. È stato ribadito l'invito a non consegnare mai denaro o oggetti di valore a sconosciuti.

• Furti in Abitazione: Sono state fornite raccomandazioni pratiche sulle misure di sicurezza passiva (sistemi d'allarme, serramenti) e attiva, sottolineando l'importanza di chiudere sempre a chiave porte e finestre, anche per brevi assenze.

• Decalogo Anti-Raggiro: Ai partecipanti sono state distribuite delle brochure contenenti un vademecum con le "regole d'oro" per riconoscere e prevenire i tentativi di truffa.

Il messaggio chiave rilanciato dai Carabinieri è stato quello della fiducia e della tempestività.

“Non abbiate mai paura o timore di disturbare. Se avete il minimo dubbio, se notate persone o veicoli sospetti, o se ricevete visite o telefonate insolite con richieste di denaro, la prima cosa da fare è chiamare immediatamente il 112 (Numero Unico di Emergenza) e riferire l'accaduto. La vostra prontezza è la nostra arma migliore contro i malintenzionati."

L'incontro si è concluso con un momento di dibattito, in cui i cittadini hanno potuto porre domande specifiche ai militari. L'Arma dei Carabinieri assicura che questo tipo di incontri informativi proseguirà con regolarità in tutto il Biellese per mantenere alta la guardia e rafforzare la "rete di sicurezza partecipata" sul territorio.