Transizione 5.0, soddisfazione per l'annuncio del ripristino quasi totale degli impegni presi

Nel corso dell’incontro che si è svolto ieri al Mimit con Confindustria, il Governo ha annunciato il ripristino quasi totale degli impegni presi sulla Transizione 5.0, riportando al 90% il credito d’imposta sui beni strumentali e al 100% quello sul fotovoltaico, con un incremento delle risorse pari a 200 milioni di euro.

Come sottolineato dal presidente Emanuele Orsini, si tratta di una decisione che Confindustria accoglie con favore e che va nella direzione delle richieste avanzate dal sistema produttivo.

"Come ha affermato il presidente Orsini, che ha ringraziato il ministro Urso, il viceministro Leo e il Mef per il dialogo costante, il passaggio dal 35% annunciato nel decreto di venerdì al 90% e 100% rappresenta una scelta che rafforza la fiducia degli imprenditori - commenta Paolo Barberis Canonico, presidente dell'Unione Industriale Biellese -. Accogliamo quindi con soddisfazione un annuncio che testimonia che la voce delle imprese è stata ascoltata".

Il presidente dell'Unione Industriale Biellese conclude: "In un periodo così complesso, è fondamentale che le imprese si sentano riconosciute e sostenute dalle istituzioni. In questo senso, ora è importante rendere operativa al più presto la misura sull’iperammortamento, attesa entro i primi dieci giorni di maggio: un intervento necessario perché le imprese possano programmare gli investimenti".