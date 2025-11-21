A Cossato si parlerà di Predatori silenziosi

Venerdì 5 dicembre, dalle ore 9:30 a Villa Picchetta, si terrà "Predatori silenziosi. Strategie ed esperienze di gestione del Siluro e di altre specie invasive nelle aree protette Rete Natura 2000 del Nord Italia".



Una giornata di confronto e condivisione tra enti parco, istituzioni, ricercatori e progetti LIFE dedicata alla gestione della specie Silurus glanis e di altre specie aliene invasive e alla tutela della biodiversità delle acque interne.



L’evento si svolgerà in presenza e sarà trasmesso anche online per consentire la partecipazione a distanza.

La registrazione è obbligatoria a fini organizzativi – il link per l’iscrizione è disponibile in fondo alla news.



L'iniziativa è dedicata a Parchi e istituzioni piemontesi e lombarde, amministrazioni locali, progetti LIFE attivi sul tema, rappresentanti del mondo della pesca e della ricerca.

All'interno della ricca programmazione, in particolare nella tavola rotonda finale, avremo la presenza di ben tre Parchi (EGAP Ticino e Lago Maggiore, Parco Lombardo della Valle del Ticino e Aree Protette Po Piemontese), assieme ad associazioni ambientaliste e di pescatori.



Nel link in fondo a questa news è disponibile il programma completo.



Contatti

Email: info@lifepredator.eu · Sito di progetto: lifepredator.eu