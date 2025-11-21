Marzio Olivero presenta il Bilancio POP: il Comune di Biella rende il bilancio chiaro per tutti

Lo scorso 20 novembre, il Sindaco di Biella, Marzio Olivero, ha presentato presso l’Università degli Studi di Torino, il primo Bilancio POP (“Popular Financial Reporting”) del Comune di Biella, un importante strumento di rendicontazione sociale. Lo scopo del documento è rendere decisamente più immediato e comprensibile, nonché chiaro, semplice e accessibile il Bilancio Comunale.
L’impegno rivolto in tale attività è esso stesso dimostrazione dell’impegno di questa amministrazione nel voler raggiungere obiettivi consolidati, mantenendo al centro delle proprie azioni, sempre, il bene della cittadinanza e il suo diritto a partecipare ai processi di governo con informazioni chiare e comprensibili.
ECONOMIA | 21 novembre 2025, 16:16
Lo scorso 20 novembre, il Sindaco di Biella, Marzio Olivero, ha presentato presso l’Università degli Studi di Torino, il primo Bilancio POP (“Popular Financial Reporting”) del Comune di Biella, un importante strumento di rendicontazione sociale. Lo scopo del documento è rendere decisamente più immediato e comprensibile, nonché chiaro, semplice e accessibile il Bilancio Comunale.
