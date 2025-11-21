Gaglianico rinasce: l'Auditorium diventa polo culturale all'avanguardia

Grande fermento e soddisfazione nel Comune di Gaglianico per la conclusione dei lavori di rinnovamento e ammodernamento che hanno interessato lo storico Auditorium cittadino. Quello che fu inaugurato il 20 aprile 1989 come un importante spazio per la comunità, oggi si rilancia come un vero e proprio polo culturale di eccellenza, attrezzato con tecnologie di ultima generazione.

I recenti interventi hanno dotato la struttura di un impianto audio e luci professionale, garantendo una qualità scenica e acustica che nulla ha da invidiare ai teatri più blasonati. Le nuove attrezzature consentiranno di ospitare spettacoli e performance di altissimo livello, valorizzando al meglio le esibizioni.

A completare l'opera, è stato installato un nuovo videoproiettore ad alta definizione con schermo gigante. Questa aggiunta proietta l'Auditorium nel futuro, rendendolo il luogo ideale non solo per concerti e spettacoli teatrali, ma anche per proiezioni cinematografiche, eventi e conferenze di grande impatto visivo.

Da quel giorno dell'aprile 1989, l'Auditorium di Gaglianico si è affermato come un punto di riferimento imprescindibile per la scena artistica del territorio. Molteplici generi e talenti, dai musicisti ai gruppi teatrali, dalle scuole di danza agli artisti emergenti, hanno calcato il suo palco.

Oggi, grazie a questo profondo rinnovamento, l'Auditorium è destinato a rafforzare ulteriormente il suo ruolo, attirando artisti biellesi e non che potranno contare su una struttura all'avanguardia per esprimere al meglio la loro arte.

Il risultato ottenuto è motivo di grande orgoglio per l'Amministrazione comunale. Il Sindaco Paolo Maggia e l'Assessore Simone Meliconi hanno espresso la loro piena soddisfazione per il successo dell'iniziativa.

"Vedere l'Auditorium così modernizzato è un sogno che si realizza," ha commentato il Sindaco Paolo Maggia. "Questo investimento non è solo sulla struttura fisica, ma è un chiaro segnale della nostra volontà di supportare e promuovere la cultura come motore di crescita per la nostra comunità. L'Auditorium tornerà ad essere il cuore pulsante di Gaglianico."

Gli fa eco l'Assessore Simone Meliconi: "Siamo orgogliosi di aver dotato i nostri artisti e, soprattutto, i cittadini e agli alunni delle scuole, di uno spazio che ora è al passo coi tempi. L'impianto professionale, lo schermo gigante: tutto è stato pensato per offrire la migliore esperienza possibile a chi viene a esibirsi e a chi viene ad assistere. Un risultato straordinario di cui tutta Gaglianico potrà beneficiare."

Il calendario dei prossimi eventi è disponibile sul sito del comune di Gaglianico, promettendo una stagione ricca di sorprese e di grande qualità.