Biella attiva l’ "Emergenza Freddo" nel nuovo dormitorio al Belletti Bona

Nella giornata di oggi venerdì 21 novembre parte il progetto ’“Emergenza Freddo” 2025/2026 nel territorio di Biella, i cui ospiti saranno accolti nel nuovo dormitorio nei locali al piano terra del Belletti Bona inaugurati lunedì 17 novembre, nel Nuovo Centro Servizi a Contrasto della Povertà.

Nei giorni scorsi è stato ufficialmente rinnovato il Protocollo d’intesa che coordina gli interventi, sottoscritto da Comune di Biella, Consorzio I.R.I.S., CISSABO, Caritas Diocesana, Croce Rossa, numerose cooperative sociali e associazioni del Terzo Settore. Una rete che, insieme ad ASL BI e agli enti caritativi locali, lavorerà per garantire protezione e sostegno alle persone senza dimora durante i mesi più critici dell’anno.

L'obiettivo del progetto è chiaro: tutelare le persone che vivono in strada, offrendo riparo, pasti caldi, indumenti e servizi di supporto utili a favorire percorsi di inclusione. Il servizio sarà attivo indicativamente fino al 13 aprile, con possibilità di estensione in base all’andamento climatico.

Visto che si tratta di una nuova struttura il Comune e gli altri partner del progetto si riservano di vederne l'andamento, ma indicativamente la previsione è quella di attivare dai 10 ai 15 posti aggiuntivi di accoglienza diffusa, oltre a 5 donne e se sarà necessario è presente nei nuovi locali anche una stanza per un nucleo famigliare.

Gli interventi prevedono accoglienza notturna potenziata; apertura pomeridiana (17.00–19.00) con servizi di segretariato sociale, aiuto per la residenza e il fermo posta, orientamento legale, alfabetizzazione linguistica; distribuzione di abiti invernali, sacchi a pelo, kit igienici; pasto serale e colazione; monitoraggio quotidiano degli spazi e supporto del Pronto Intervento Sociale; una campagna di comunicazione e raccolta fondi per sostenere l’intero periodo di attività, nonchè il coinvolgimento di volontari formati.