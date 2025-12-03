Bando Neve, un milione di euro per il Biellese: Zappalà: “Un’opportunità storica”

Un milione di euro al Biellese grazie al Bando Neve, risorse destinate all’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale per il comprensorio sciistico di Bielmonte. Un risultato straordinario per tutto il territorio come sottolinea Davide Zappalà, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

“Il Bando Neve della Regione Piemonte rappresenta un investimento strategico per la montagna piemontese e, in particolare, per il Biellese, che conferma il suo ruolo sempre più importante nello sviluppo turistico e sportivo regionale - spiega Zappalà - Con un milione di euro sarà possibile rafforzare la sicurezza degli impianti, la manutenzione delle piste e la qualità dell’offerta sportiva e ricreativa. Si tratta di un sostegno fondamentale per un comprensorio che non è solo punto di riferimento per gli sport invernali ma anche luogo di turismo sostenibile in tutte le stagioni con attività che vanno oltre lo sci. Dunque grazie alla Giunta Regionale per l’impegno e la lungimiranza dimostrati nel sostenere opportunità come questa”.

“Investire sulle nostre montagne significa garantire lavoro, sviluppo economico e attrattività turistica, ma anche tutela ambientale e valorizzazione del nostro patrimonio. Fratelli d’Italia – conclude Zappalà - continuerà a sostenere progetti che rafforzano i territori montani, perché una montagna viva tutto l’anno è una risorsa per l’intero Piemonte”. I progetti che hanno ottenuto il contributo entreranno ora in una fase di attuazione. Nei prossimi anni è prevista la presentazione dei progetti esecutivi, la stipula dei contratti per lavori e forniture, l’esecuzione degli interventi e, infine, la rendicontazione finale. Tutte le attività dovranno rispettare le scadenze previste, con l’obiettivo di completare i lavori entro e non oltre il 30 giugno 2030.