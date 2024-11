Nuovo dormitorio a Biella, ripresi i lavori. Franceschini: "Ci saranno spazi riservati alle sole donne"

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo dormitorio al piano terra all'interno della Casa di Riposo Belletti Bona a Biella, nella porzione di edificio di proprietà comunale. A distanza di 6 anni da quando è stato aperto il cantiere, poi sospeso per modifiche progettuali e sopraggiunti adeguamenti normativi, si intravede la fine di un progetto molto atteso in città. Se non ci saranno intoppi finalmente entro il primo trimestre del 2025 la città avrà un nuovo centro di accoglienza per persone in condizioni di marginalità.

A spiegare i dettagli del progetto è l'assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini. Dove sarà realizzato il nuovo dormitorio?

“L'area oggetto di intervento si sviluppa al piano terra all'interno della Casa di Riposo Belletti Bona, nella porzione di edificio di proprietà comunale, per una superficie complessiva di circa 540 metri quadrati. Si prevedono in totale 6 camere e 30 posti letto”.

Quale obiettivo ha il progetto?

“Mira alla creazione di spazi funzionali per la realizzazione della Stazione di Posta, ossia al centro di servizio che offrirà, oltre a una accoglienza notturna limitata, attività di presidio sociale e sanitario e di accompagnamento per persone in condizioni di marginalità, offrendo alcuni servizi essenziali a bassa soglia”.

Può entrare nel dettaglio del progetto?

“All'interno del fabbricato che sarà riqualificato sono state previste una camera per le donne con 5 posti letto con a servizio un bagno, una camera per famiglia a 5 posti anche questa con un bagno, un ufficio colloqui e attività formative- sportello iscrizione anagrafica, centro diurno con 2 servizi igienici, la guardiola, un'altra camera con 6 posti, un servizio igienico e antibagno, quindi un'altra camera per 4 posti con WC, una camera da 7 posti con WC e un'ultima camera con 3 posti con WC. A queste si aggiungono una zona giorno, un salottino e il deposito bagagli, un locale centro diurno, lavanderia e deposito bagagli e il deposito materiale per le pulizie”.

Sono previsti anche lavori all'esterno dei locali?

“Verranno sistemate le aree verdi che già ci sono e sarà realizzato un marciapiede perimetrale. E non solo: è anche prevista una zona dedicata alle cucce degli animali di affezione”.