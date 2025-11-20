Marco Disderi e il Pickleball agli ATP di Torino: sport e divertimento per tutti FOTO

Marco Disderi e il Pickleball agli ATP di Torino: sport e divertimento per tutti

Nitto Atp Finals, non solo Tennis, ma anche Pickleball, come racconta entusiasta Marco Disderi, biellese, fiduciario della Federazione Italiana Tennis nella disciplina del Pickleball per le provincie di Biella, Vercelli, Novara e Verbano. Per quindici giorni, Disderi è stato tra gli animatori di questo grande evento, portando molte persone a scoprire questo sport in crescita.

“Il mio ruolo era quello di istruttore, con l’obiettivo di far provare il Pickleball al maggior numero di persone possibile. Mi alternavo tra il Politecnico di Torino e il Fan Village, in un periodo di quindici giorni intensi”, racconta.

La settimana precedente l’evento, Marco era al PalaRuffini (ex PalaRuffini, ora Palaresi) per la giornata conclusiva del progetto “Racchette in Classe”, che coinvolge le scuole italiane. “È stata una giornata piena di energia, con tantissime scolaresche da tutto il Piemonte. Immaginatevi centinaia di ragazzi e studenti tutti insieme: un’esperienza incredibile”, continua.

Durante gli ATP, al Fan Village, migliaia di persone hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi al Pickleball. “I tre campi erano messi in evidenza: appena entravi nel Fan Village ne vedevi uno subito, e più avanti altri due - prosegue Disderi -. Questo permetteva alla gente che visitava l’area o che seguiva le partite di tennis di fermarsi e giocare. Il flusso di persone era incredibile: appena terminava un doppio, prima di un singolare, tutti arrivavano per provare”, racconta Marco.

In qualità di membro dell’area tecnica della Federazione, Marco aveva anche accesso ai campi dei giocatori. “Una mattina ho assistito a Berrettini che giocava con le migliori promesse piemontesi, tra cui Pilotto, un ragazzo biellese. Era emozionante: mentre facevo giocare il pubblico a Pickleball, i video trasmettevano in diretta le partite, compresa la finale di Sinner. L’atmosfera era fantastica”.

Al Politecnico, nell’ultimo giorno dell’evento, Marco ha avuto l’onore di far giocare anche personalità del mondo del tennis come Penneta, Renzo Furlan – ex allenatore di Jasmine Paolini – e il rettore Cornetti, insieme al Governatore del Piemonte Alberto Cirio e Corregia, ex tennista numero due. “Il mio compito era spiegare le regole, fare un po’ l’arbitro e far divertire tutti. È stata davvero un’esperienza bellissima”, conclude.