Il Comune di Gaglianico presenta “Uniamoci contro la Violenza”, un evento artistico e culturale dedicato alla sensibilizzazione sul tema della violenza, in particolare quella di genere. L’iniziativa si terrà il 22 novembre 2025 presso l’Auditorium Comunale e nasce con l’intento di coinvolgere la cittadinanza attraverso un linguaggio espressivo che unisce canto, danza e teatro.
Lo spettacolo, ideato e realizzato da Libera la Voce in collaborazione con il gruppo Scarpette Rosse, porta il titolo:
“UniAMOci contro la Violenza – Voci di donne e uomini che raccontano”
Un percorso narrativo e artistico che dà spazio alla violenza visibile e rumorosa, ma anche a quella più silenziosa, che si insinua nell’anima e spesso resta nascosta.
Attraverso testimonianze artistiche, performance vocali, coreografie originali e interventi narrativi, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio di introspezione e consapevolezza, volto a superare stereotipi e pregiudizi ancora radicati nella società.
L’evento rappresenta la prima tappa di un progetto più ampio che, nei mesi successivi, offrirà occasioni di confronto, approfondimento e condivisione sul tema della violenza, coinvolgendo scuole, famiglie e cittadini.
Dettagli artistici
* Presenta: Dott.ssa Emanuela Schintone
* Regia, direzione artistica e musicale: Beba Capizzi e Oriana Minnicino
* Coreografie: Maya Botta
Sul palco saliranno inoltre due importanti ospiti, insieme ai numerosi giovani delle scuole del territorio, protagonisti di performance dal forte impatto emotivo.
La visione è sconsigliata ai minori, in relazione alla delicatezza e durezza dei temi affrontati.
In Breve
CULTURA E SPETTACOLI | 20 novembre 2025, 07:50
"Uniamoci contro la Violenza” a Gaglianico
All'Auditorium Comunale il 22 novembre 2025
