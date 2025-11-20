"Uniamoci contro la Violenza” a Gaglianico

Il Comune di Gaglianico presenta “Uniamoci contro la Violenza”, un evento artistico e culturale dedicato alla sensibilizzazione sul tema della violenza, in particolare quella di genere. L’iniziativa si terrà il 22 novembre 2025 presso l’Auditorium Comunale e nasce con l’intento di coinvolgere la cittadinanza attraverso un linguaggio espressivo che unisce canto, danza e teatro.

Lo spettacolo, ideato e realizzato da Libera la Voce in collaborazione con il gruppo Scarpette Rosse, porta il titolo:

“UniAMOci contro la Violenza – Voci di donne e uomini che raccontano”

Un percorso narrativo e artistico che dà spazio alla violenza visibile e rumorosa, ma anche a quella più silenziosa, che si insinua nell’anima e spesso resta nascosta.

Attraverso testimonianze artistiche, performance vocali, coreografie originali e interventi narrativi, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio di introspezione e consapevolezza, volto a superare stereotipi e pregiudizi ancora radicati nella società.

L’evento rappresenta la prima tappa di un progetto più ampio che, nei mesi successivi, offrirà occasioni di confronto, approfondimento e condivisione sul tema della violenza, coinvolgendo scuole, famiglie e cittadini.

Dettagli artistici

* Presenta: Dott.ssa Emanuela Schintone

* Regia, direzione artistica e musicale: Beba Capizzi e Oriana Minnicino

* Coreografie: Maya Botta

Sul palco saliranno inoltre due importanti ospiti, insieme ai numerosi giovani delle scuole del territorio, protagonisti di performance dal forte impatto emotivo.

La visione è sconsigliata ai minori, in relazione alla delicatezza e durezza dei temi affrontati.