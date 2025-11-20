Tentativo di furto a Dorzano, nessun oggetto rubato

Ieri sera, mercoledì 19 novembre, intorno alle 18:00-19:30, ignoti avrebbero tentato di introdursi in un’abitazione privata a Dorzano.

Secondo quanto riportato dal proprietario, uscito di casa verso le 18:00 e rientrato alle 19:30, i malviventi avrebbero forzato una finestra, ma non sono riusciti a portare via nulla.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, allertati dal proprietario, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del tentativo di effrazione.

Al momento la situazione è sotto controllo e non risultano altri episodi collegati nella zona.