Scontro tra auto a Gaglianico: liquidi sulla carreggiata

Nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 19 novembre intorno alle 14 due auto si sono scontrate alla rotonda tra via Cavour e via per Sandigliano.

L’impatto non ha provocato feriti: i due automobilisti hanno compilando i moduli CID per la constatazione amichevole quando sono arrivati i primi soccorsi.

A preoccupare, però, è stata la presenza sulla carreggiata di liquidi fuoriusciti dai veicoli a seguito dell’urto, con il rischio di rendere il fondo stradale scivoloso. Per questo la segnalazione è stata immediatamente inoltrata alla Polizia municipale di Gaglianico, competente per gli interventi di messa in sicurezza e gestione della viabilità.

Gli agenti hanno provveduto ai controlli e alle operazioni necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza, evitando ulteriori rischi in un punto già molto trafficato nelle ore di punta.