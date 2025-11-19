A tutto colore, inaugurata a Palazzo Ferrero la mostra di Fotoclub Biella

C'era grande interesse a Biella per l'inaugurazione della mostra fotografica collettiva di Fotoclub Biella dal titolo “A tutto colore”. avvenuta sabato scorso a Palazzo Ferrero, al Piazzo di Biella. Presenti autorità e molti cittadini.
Si tratta di un viaggio fotografico intriso di sensazioni, esperienze e passioni, dove il colore diventa il linguaggio per raccontare l'anima nascosta dietro ogni immagine. La mostra osserverà i seguenti orari fino al prossimo 28 dicembre: sabato, domenica e 8 dicembre, dalle 11 alle 19, ad ingresso libero.