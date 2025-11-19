Sguardi dal Mondo, la Biblioteca di Candelo lancia una rassegna di proiezioni inedite

La Biblioteca Civica di Candelo presenta un progetto nuovo e affascinante: Sguardi dal Mondo. Si tratta di una rassegna annuale di proiezioni che utilizzerà la Sala Affreschi del Centro Culturale Le Rosminiane per condividere le esperienze di viaggio della cittadinanza.

L'iniziativa ha l'obiettivo di offrire alla comunità l’opportunità di esplorare luoghi remoti senza lasciare Candelo, scoprendo culture e paesaggi attraverso l’occhio intimo e personale dei propri concittadini. “Vogliamo che la biblioteca diventi un luogo che fa viaggiare la mente e il cuore - afferma Selena Minuzzo, vicesindaco e assessore alla Biblioteca - aprendo spazi di condivisione, curiosità e stupore per tutta la comunità. Ogni racconto proiettato è un’emozione condivisa che accorcia le distanze e arricchisce il nostro patrimonio collettivo”. Ogni appuntamento sarà un racconto narrativo fatto di immagini, che documentano strade battute, incontri, mercati e cieli sconfinati, trasformando i ricordi individuali in un patrimonio visivo per la collettività.

La rassegna si aprirà con il viaggio di Egidio Minuzzo nella storia e nel fascino dell’Asia Centrale: “Un viaggio nel cuore dell’Uzbekistan: l’antica via della seta”, in programma venerdì 28 novembre, alle 21. L'appuntamento è presso Il Centro Culturale Le Rosminiane, nella Sala Affreschi di via Matteotti 48. Le immagini guideranno il pubblico attraverso le città incantate di Khiva, Bukhara e Samarcanda, fino ai villaggi dell’interno. Sarà un percorso tra mercati profumati, mosaici turchesi e sguardi accoglienti, catturando l'emozione di un cammino fuori dal tempo. Sguardi dal Mondo proseguirà con cadenza regolare nel corso dell’anno, offrendo nuovi itinerari.

L'Assessorato invita chi ama i viaggi a farsi avanti: chi vuol raccontare avventure e mostrare le proprie fotografie è invitato a contattare il Comune per candidarsi. La Sala Affreschi è la tela perfetta per trasformare la propria esperienza in un sogno condiviso per tutta la comunità candelese. Conclude il sindaco Paolo Gelone: “Sguardi dal Mondo è un progetto che rappresenta perfettamente lo spirito della nostra comunità: aperta, curiosa, desiderosa di valorizzare esperienze e talenti”.