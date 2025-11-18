Vigliano, in corso la messa in sicurezza del territorio: interventi sul Chiebbia

E’ in corso, in questi giorni, a Vigliano Biellese, un corposo intervento sul torrente Chiebbia, realizzato sul progetto dell’Unione Montana. Interessato è il tratto, lungo circa 300 metri, che scorre nei pressi della Casa di Riposo “Comotto”.

I lavori consistono nella rimozione dei sedimenti e nell’abbassamento del fondo dell’alveo, in un’ottica di messa in sicurezza del territorio. Conseguenza evidente di tale azione è anche la rimozione della vegetazione spontanea e infestante - in tale zona particolarmente abbondante - ancorché non ritenuta pericolosa. Di grande importanza, al contrario, il risultato dell’aumento di resilienza del territorio soprattutto in relazione agli eventi meteorologici estremi, che sono diventati sempre più diffusi e violenti.

Il progetto, di ampio respiro, oltre al torrente Chiebbia interesserà il Rio Valgrande, con la pulizia della vasca di laminazione nella zona collinare: obiettivo, quello di mantenere in efficienza la vasca, rallentando il deflusso delle acque meteoriche e contenendo il rischio di erosioni e frane determinate dall’eccessiva velocità di scorrimento.