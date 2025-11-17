L'Under 18 Occhieppese non si ferma, è 3-1 al San Rocco Volley

Grande vittoria per le ragazze dell'Under 18 dell'ASD Occhieppese Pallavolo nella quinta giornata di campionato. Sabato pomeriggio, tra le mura amiche della Palestra Schiapparelli, la squadra guidata da Coach Carlos Di Lonardo ha conquistato l'intera posta in palio, superando per 3-1 la formazione del San Rocco Volley Bianca Escorevolley.

La partita è iniziata con il piede giusto per le padrone di casa, che hanno imposto subito il loro ritmo. I primi due set sono stati gestiti con autorità e concentrazione, chiusi rispettivamente 25/17 e con un perentorio 25/10, dimostrando un ottimo gioco corale e grande efficacia sia in attacco che in difesa.

Un lieve calo di tensione si è registrato nel terzo parziale. Come analizzato a fine gara, qualche errore di troppo in battuta e una minore continuità in attacco hanno permesso alla squadra novarese di prendere coraggio e di aggiudicarsi il set per 17/25, riaprendo momentaneamente la partita.

La reazione dell'Occhieppese non si è fatta attendere. Nel quarto set, le ragazze sono tornate in campo con la determinazione vista a inizio gara. Ritrovata la precisione e la potenza, hanno ripreso saldamente il controllo del gioco, chiudendo il parziale sul 25/14 e sigillando una vittoria importante e meritata.

Tre punti fondamentali per il morale e per la classifica che portano le ragazze bianco rosse al quarto posto a 6 punti.

Under 18

Asc Occhieppese -San Rocco

25/17 - 25/10 - 17/25 -25/14