 / CRONACA

CRONACA | 17 novembre 2025, 13:00

Lite tra due uomini a Cossato, uno resta ferito alla mano

cossato lite

Lite tra due uomini a Cossato, uno resta ferito alla mano (foto di repertorio)

Scoppia una lite tra due uomini, uno di questi sarebbe rimasto ferito alla mano. È successo in orario serale nel comune di Cossato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per la prima assistenza. In fase di accertamento la dinamica dell'accaduto, affidata ai militari dell'Arma.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore