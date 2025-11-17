Con bottiglie di vetro colpisce e danneggia auto in sosta, attimi di preoccupazione ad Andorno Micca

Attimi di preoccupazione nel comune di Andorno Micca. Le notizie sono ancora frammentarie ma stando alle prime ricostruzioni, affidate alle forze dell'ordine, un giovane avrebbe cominciato a colpire diverse auto in sosta con alcune bottiglie di vetro. Ignoti i motivi dietro il gesto. Il fatto è avvenuto nella prima serata di oggi, 17 novembre, a pochi passi dal Municipio e dalle scuole del paese.

Dalle informazioni raccolte, sarebbero almeno 5 i mezzi danneggiati; presenti anche diversi cocci di vetro sparsi lungo la strada. In breve tempo, si sono portati sul posto i militari dell’Arma, assieme ai sanitari del 118, impegnati nella prima assistenza all’uomo. In seguito, è stato accompagnato al Pronto Soccorso per gli accertamenti di rito.

“Non ci sono davvero parole per descrivere quanto accaduto – sottolinea con amarezza il sindaco Davide Crovella – Fortunatamente non è accaduto in orario scolastico ma simili episodi non dovrebbero mai accadere. Ora, mi auguro che vengano adottati i dovuti provvedimenti”.