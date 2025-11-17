 / CRONACA

Con bottiglie di vetro colpisce e danneggia auto in sosta, attimi di preoccupazione ad Andorno Micca

Sembra che il presunto responsabile sia un giovane, sul posto i Carabinieri e il personale sanitario del 118.

Attimi di preoccupazione nel comune di Andorno Micca. Le notizie sono ancora frammentarie ma stando alle prime ricostruzioni, affidate alle forze dell'ordine, un giovane avrebbe cominciato a colpire diverse auto in sosta con alcune bottiglie di vetro. Ignoti i motivi dietro il gesto. Il fatto è avvenuto nella prima serata di oggi, 17 novembre, a pochi passi dal Municipio e dalle scuole del paese.

Dalle informazioni raccolte, sarebbero almeno 5 i mezzi danneggiati; presenti anche diversi cocci di vetro sparsi lungo la strada. In breve tempo, si sono portati sul posto i militari dell’Arma, assieme ai sanitari del 118, impegnati nella prima assistenza all’uomo. In seguito, è stato accompagnato al Pronto Soccorso per gli accertamenti di rito.

“Non ci sono davvero parole per descrivere quanto accaduto – sottolinea con amarezza il sindaco Davide Crovella – Fortunatamente non è accaduto in orario scolastico ma simili episodi non dovrebbero mai accadere. Ora, mi auguro che vengano adottati i dovuti provvedimenti”.

