Un Mercatino che profuma di Pace, a Biella Natale speciale al Monastero Mater Carmeli

Nel silenzio raccolto del Monastero Mater Carmeli di Biella, dove ogni giorno la preghiera si intreccia ai piccoli gesti della vita fraterna, si è aperto anche quest’anno il mercatino natalizio di beneficenza. Un appuntamento semplice e luminoso, dove chi entra nel Monastero può trovare non solo oggetti unici, ma anche un momento di quiete e un sorriso sincero.

“Le nostre mani, guidate dalla cura e dall’amore, hanno preparato manufatti artigianali, candele profumate, presepi – spiegano le Sorelle Carmelitane - E poi confezioni natalizie con biscotti, marmellate e tante altre creazioni. Inoltre, per accompagnare il cammino verso il Natale, realizziamo con cura corone dell’Avvento; e per rendere più accoglienti le case durante le feste, proponiamo anche centrotavola e ghirlande per decorare le porte. Per questi ultimi articoli è consigliamo di effettuare la prenotazione telefonando al 015 352802”.

Il ricavato del mercatino è destinato al sostentamento del monastero, in particolare alle spese di riscaldamento che, durante i mesi più freddi, diventano un impegno importante. “Scegliere uno dei nostri prodotti significa contribuire concretamente alla vita della comunità, permettendoci di continuare ad essere un luogo di silenzio, accoglienza e pace per chi desidera una sosta rigenerante dello spirito – riportano - Il mercatino è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 8.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30. Ha aperto le sue porte il 1º novembre e rimarrà disponibile fino al 6 gennaio. Vi aspettiamo con gratitudine e affetto, certi che ogni incontro con voi sarà un dono di amicizia verso il Natale che si avvicina”.