Alimentazione, farmaci e anziani: buona partecipazione a Biella

Venerdì 14 novembre è andato in scena il quarto di sei appuntamenti che si concluderanno giovedì 27 novembre del corso per familiari "Migliora la tua Assistenza - l'anziano da assistere", frutto della collaborazione tra Anzitutto, associazione di volontariato per gli anziani, Auser provinciale di Biella e Spi CGIL Biella, presso il Salone "Di Vittorio" in via Lamarmora 4 c/o CGIL. Relatore di questo incontro il dr. Bernardino Debernardi, Geriatra e Presidente di Anzitutto, che ha trattato l'argomento "Alimentazione, farmaci e anziani".

Nella sua relazione ha illustrato i principi di un'alimentazione sana basata sulla dieta mediterranea, con correttivi da applicare nel caso degli anziani (es. meno limiti all'uso di carni rosse), i principali deficit nutrizionali cui l'anziano può andare incontro (di vitamina D, B12, Folato, Ferro, principalmente, e come correggerli). Quindi i vari fattori che influenzano l'alimentazione, a cominciare dalla funzione del gusto, che varia con l'età e trasforma spesso l'anziano in persona golosa di dolci. Come già avvenuto, si è registrata una buona partecipazione di persone.

Il prossimo appuntamento del corso, il quinto e penultimo della serie, si svolgerà venerdì 21 novembre, sempre dalle 17 alle 19, e l'argomento sarà "La non autosufficienza" ed avrà come relatrice Enrica Borrione, già CPSE (Caposala) di Geriatria e Continuità Assistenziale dell'Ospedale di Biella. Per partecipare al corso è necessario iscriversi presso AUSER Provinciale di Biella al n 331 1680136.