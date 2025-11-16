 / Pallavolo

Niente vittoria per la Scuola Pallavolo Biellese, in Serie C passa la Val Chisone

scuola pallavolo biellese

Niente da fare per la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti, battuta 3-0 a Pinerolo nel fortino della capolista di Serie C regionale. Nonostante lo sforzo, i ragazzi della Ilario Ormezzano Sai SPB alla fine hanno dovuto inchinarsi alla forte Val Chisone.

Le parole del direttore sportivo Oscar Zaramella: "La partita contro Val Chisone ci ha visti purtroppo ancora fermi al palo: non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco, una prestazione troppo remissiva e priva della grinta necessaria per fare risultato. Loro si sono dimostrati forti e ben sistemati in campo, ma in ogni caso credo che fossero alla nostra portata. La sconfitta di Pinerolo non cambia la nostra opinione: crediamo in questo gruppo di ragazzi, così come siamo convinti che la squadra in generale possa rendere meglio. La società in primis valuterà la situazione, per spronare il collettivo e ritornare ad essere in linea con i nostri obiettivi. Rimaniamo fiduciosi".

Poliedra Sanità Val Chisone – ILARIO ORMEZZANO SAI SPB 3-0(25-17/25-19/25-18)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti 2, Vicario, Agostini 8, Sensi 5, Stragiotti, Maretti 1, Antonov 3, Graziano 2, Despaigne 13, Carlotto (L1), Murdaca (L2). Coach Giovanni Bonaccorso, vice Simone Nicolo.

c. s. SPB g. c.

