Niente vittoria per la Scuola Pallavolo Biellese, in Serie C passa la Val Chisone

Niente da fare per la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti, battuta 3-0 a Pinerolo nel fortino della capolista di Serie C regionale. Nonostante lo sforzo, i ragazzi della Ilario Ormezzano Sai SPB alla fine hanno dovuto inchinarsi alla forte Val Chisone.

Le parole del direttore sportivo Oscar Zaramella: "La partita contro Val Chisone ci ha visti purtroppo ancora fermi al palo: non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco, una prestazione troppo remissiva e priva della grinta necessaria per fare risultato. Loro si sono dimostrati forti e ben sistemati in campo, ma in ogni caso credo che fossero alla nostra portata. La sconfitta di Pinerolo non cambia la nostra opinione: crediamo in questo gruppo di ragazzi, così come siamo convinti che la squadra in generale possa rendere meglio. La società in primis valuterà la situazione, per spronare il collettivo e ritornare ad essere in linea con i nostri obiettivi. Rimaniamo fiduciosi".

Poliedra Sanità Val Chisone – ILARIO ORMEZZANO SAI SPB 3-0(25-17/25-19/25-18)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti 2, Vicario, Agostini 8, Sensi 5, Stragiotti, Maretti 1, Antonov 3, Graziano 2, Despaigne 13, Carlotto (L1), Murdaca (L2). Coach Giovanni Bonaccorso, vice Simone Nicolo.