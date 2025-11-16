Il TeamVolley spaventa la capolista ma si arrende 3-1. Bellagotti: “Avremmo meritato qualcosa di più”

Soddisfazione solo relativa per il TeamVolley Lessona. Le biancoblù riescono a strappare il primo set della stagione all’inarrestabile capolista Volley Network’s, e per di più nel fortino stesso delle varesine. Uno sforzo che comunque non ha evitato il 3-1 finale a Jerago con Orago, piuttosto ingiusto per quanto visto in campo. Il girone nazionale di Serie B2 si conferma molto combattuto.

Le parole di coach Alessio Bellagotti: “Per come abbiamo giocato nel primo, terzo e quarto set, il 3-1 ci sta stretto e, proprio come a Castellanza, avremmo meritato qualcosa di più. Siamo consapevoli che possiamo migliorare alcuni aspetti, in certe fasi serve maggiore disciplina tattica. Occorre anche mantenere il livello di attenzione al massimo, soprattutto contro avversarie come quelle delle nostre ultime tre uscite. Le prime della classe hanno dimostrato perché sono meritatamente in vetta. Da questo blocco abbiamo raccolto un solo punto, ma dimostrando di potercela giocare alla pari con tutti. Affrontiamo il resto della stagione con più consapevolezza e voglia di fare punti nei prossimi incroci con avversarie della nostra fascia. Continuiamo a giocare così: siamo soddisfatti della prestazione, prendiamo spesso i complimenti ma vogliamo qualcosa di più concreto. Tutte le ragazze sono scese in campo e hanno dato il loro apporto”.

Satinox Volley Network’s – TEAMVOLLEY LESSONA 3-1 (26-24/25-18/19-25/25-22)

TEAMVOLLEY LESSONA: Caimi 1, Daffara, Diego 6, Bordignon 19, Sola 1, Cavaliere 2, Bonini 4, Barbonaglia 6, Macchieraldo 5, Filippini 26, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Alessio Bellagotti, vice Ivan Turcich.