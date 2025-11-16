Ladri a Candelo, rubati monili in oro da una villetta

Nuovo caso di furto nel Biellese. Il fatto è avvenuto a Candelo, dove ignoti hanno portato via alcuni monili in oro da una villetta. Inoltre, sarebbe stata forzata la porta d'ingresso. Sul caso indagano i Carabinieri.

Qualche ora prima, invece, gli addetti alla sicurezza dell'Esselunga di Biella avrebbero richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per un tentato furto all'interno del centro commerciale. Sarebbe, infatti, stata sottratta una bottiglia di superalcolico del valore di circa 30 euro. All'arrivo dei militari dell'Arma, era presente solo l'amico del presunto responsabile, totalmente estraneo alla vicenda. Lo stesso si sarebbe poi offerto di pagare il dovuto evitando guai peggiori al conoscente.