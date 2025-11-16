Sicurezza partecipata, grande successo a Dorzano per l'incontro di prevenzione su truffe e furti

Nella giornata di lunedì 6 novembre, si è tenuta presso la sede comunale di Dorzano una proficua conferenza dedicata alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, un'iniziativa promossa dalla Stazione Carabinieri di Cavaglià in sinergia con l'amministrazione.

L'incontro ha visto la presenza e il coinvolgimento diretto del sindaco di Dorzano, Manuel Gusulfino, e del comandante della Stazione Carabinieri di Cavaglià, Luogotenente Mario Salvato.

La partecipazione è stata attiva e di elevato interesse. La conferenza si è distinta per il suo approccio pratico e interattivo: i cittadini presenti hanno contribuito raccontando episodi e stratagemmi personali per l'autotutela, rendendo l'evento un vero e proprio momento di condivisione di buone pratiche all'interno della comunità.

La presenza congiunta del sindaco Gusulfino e del Luogotenente Salvato ha rafforzato il messaggio di prossimità e collaborazione tra le istituzioni locali e l'Arma dei Carabinieri, fondamentali per contrastare l'odioso fenomeno delle truffe e dei furti. Il Luogotenente Salvato ha illustrato in maniera chiara e dettagliata gli accorgimenti comportamentali essenziali da adottare per difendersi dai malintenzionati.

L'obiettivo principale dell'incontro è stato quello di rassicurare i cittadini e al contempo renderli edotti sulle più comuni tecniche utilizzate dai truffatori e dai ladri.

Focus sulle truffe agli anziani

Il ruolo del sospetto: è stato ribadito il concetto fondamentale di non fidarsi mai di sconosciuti che chiedono informazioni sensibili, denaro, o che vantano rapporti con parenti in difficoltà (ad esempio, la "truffa del finto avvocato").

Chiamata di verifica: il consiglio primario è sempre quello di telefonare immediatamente al 112 (Numero Unico per le Emergenze) o al Comando Carabinieri di Cavaglià per verificare l'identità di presunti funzionari, tecnici o rappresentanti delle Forze dell'Ordine che si presentano a domicilio.

Banche e uffici postali: si è fortemente sconsigliato di dare seguito a richieste di prelievi di contanti o di movimentazione di valori su indicazione di estranei.

Focus sui furti in abitazione

L'importanza della vigilanza reciproca: è stata incoraggiata la vigilanza di vicinato, invitando i residenti a segnalare movimenti o persone sospette che stazionano nei pressi di abitazioni, soprattutto in assenza dei proprietari.

Misure preventive: sono stati ricordati gli accorgimenti minimi, come non lasciare chiavi sotto lo zerbino o vasi, e la necessità di simulare la presenza in casa tramite luci o radio anche per brevi uscite.

Il Sindaco Manuel Gusulfino ha espresso profonda gratitudine all'Arma dei Carabinieri: "Ringrazio il Luogotenente Salvato e i Carabinieri di Cavaglià per questa importante iniziativa di prossimità. La sicurezza è una priorità e iniziative come questa sono cruciali per elevare la consapevolezza della nostra comunità, specialmente delle fasce più vulnerabili”.

Il Luogotenente Mario Salvato ha commentato: "La collaborazione tra cittadini e Istituzioni è la chiave di volta per una prevenzione efficace. Il Comando di Cavaglià è un punto di riferimento sempre attivo, e invitiamo i residenti di Dorzano a non esitare a contattarci per qualsiasi esigenza o per segnalare situazioni anomale. L'interesse mostrato dai partecipanti ci spinge a continuare su questa strada".

L'incontro si è concluso con l'impegno a replicare l'iniziativa, a testimonianza della costante attenzione verso la sicurezza della popolazione.