Polizia Penitenziaria partecipa a "Wooooow!": dimostrazioni e orientamento a Biella

La Polizia Penitenziaria ha preso parte oggi, a Città Studi, alla nuova edizione di Wooooow! Biella 2025, manifestazione dedicata all’orientamento scolastico e professionale rivolta agli studenti del territorio. Nel corso della giornata, gli operatori dell’Amministrazione Penitenziaria hanno illustrato ai visitatori le principali attività del Corpo, fornendo informazioni su compiti istituzionali, percorsi di selezione, ruoli operativi e ambiti tecnici.

La presenza odierna segue quella di ieri a IOLAVORO Biella 2025, dove il Corpo ha proposto attività dimostrative, approfondimenti sulle proprie specialità e una ricostruzione di ambienti operativi, ottenendo un riscontro significativo da parte del pubblico. Tra le attrazioni più apprezzate della manifestazione, è stata allestita una camera di pernottamento tipica di istituto penitenziario, strumenti, veicoli e attrezzature operative della Polizia Penitenziaria: i visitatori hanno potuto osservare da vicino questi ambienti e interagire con mezzi e strumenti specialistici.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con i ruoli tecnici del Laboratorio Centrale DNA, vi è stata la possibilità di simulare il prelievo di campioni di DNA, offrendo un’esperienza concreta delle attività investigative. Un punto di contatto con il mondo delle forze dell’ordine e della sicurezza, in un contesto dove formazione e professione si incontrano.

La partecipazione delle forze dell'ordine ha contribuito a rafforzare il legame tra la domanda di occupazione e opportunità professionali poco note, ma essenziali per il sistema della sicurezza e delle istituzioni. Con oltre 1.881 offerte di lavoro e 280 annunci presenti all’evento, IOLAVORO Biella 2025 ha dimostrato la sua capacità di mettere in connessione giovani, formazione e imprese.