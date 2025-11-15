Mosso, tessitura a mano al Presepe Gigante di Marchetto: il 30 novembre l'inaugurazione FOTO

la Pro Loco di Mosso, in occasione del mercatino e visita inaugurale del Presepe Gigante di Marchetto, domenica 30 novembre, propone un laboratorio per la creazione di piccoli manufatti su telaietti a mano.
Dedicato ai bambini da 5 a 10 anni, le maestre della associazione Piccola Fata di Pettinengo istruiranno i bambini a intrecciare fili colorati su piccoli telai molto realistici che consentiranno di produrre un vero manufatto . Seguirà merenda per tutti.
La partecipazione è gratuita ma si consiglia la prenotazione al n.3346142971.
Il ritrovo è alle 14.15 presso la casetta accoglienza del Presepe, mentre il laboratorio di tessitura si svolgerà nel salone nei pressi della piazzetta delle Granaglie dalle ore 14.30.
Per l'intera giornata del 30 novembre si svolge a Mosso il mercatino di hobbistica, artigianato e qualificati prodotti enogastronomici, mentre la Pro Loco prepara specialità salate e dolci .
La visita inaugurale del Presepe alla presenza delle autorità è prevista per le 15.30.