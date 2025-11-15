A cent’anni dalla nascita, Biella ricorda Placido Castaldi: in anteprima il film “Solstizio Nascosto”

Nel centenario della nascita di Placido Castaldi, una delle figure più originali e poetiche dell’arte pollonese, Biella rende omaggio all’artista con una serata speciale dedicata alla sua vita e al suo percorso creativo. Domani, domenica 16 novembre 2025, alle ore 21, il Palazzo Gromo Losa ospiterà la proiezione del film “Solstizio Nascosto”, realizzato dal regista Manuele Cecconello e interamente dedicato alla sensibilità e alla visione estetica di Castaldi.

L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti e alla serata prenderà parte anche lo stesso Cecconello, che dialogherà con il pubblico approfondendo la genesi del progetto e il rapporto tra cinema, memoria e racconto artistico.

L’evento si inserisce nel programma della mostra “100. Placido Castaldi: un viaggio poetico tra sguardi e silenzi”, allestita a Sordevolo dal 16 novembre al 14 dicembre 2025, un’esposizione che intende ripercorrere l’intero arco creativo dell’autore, tra opere celebri, materiali d’archivio e testimonianze inedite.