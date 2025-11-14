“Restare, tornare, venire" le riflessioni di UCID Biella FOTO

“Sabato 8 novembre si è svolto presso l’auditorium del lanificio MAURIZIO Sella il convegno organizzato dalla sezione DI BIELLA della “Unione CRISTIANA imprenditori e dirigenti“ in collaborazione con il gruppo targa regionale Piemonte Valle d’Aosta, il convegno dedicato alle prospettive per i giovani del biellese, dal titolo significativo “Restare, tornare, venire".



Scopo del convegno è stato quello di stimolare la sensibilità dei giovani e di tutta la società biellese per favorire opportunità per i giovani nel nostro territorio, considerato il decremento demografico e il forte tasso di invecchiamento della popolazione biellese



L’essenza del convegno è stata una forte partecipazione di giovani imprenditori che hanno delineato le opportunità che i giovani possono trovare nel nostro territorio, per una risposta globale alle esigenze sia di tipo professionale sia concernenti la qualità totale della vita, che il biellese può offrire



Il convegno moderato da Laura Ricardi, responsabile ufficio stampa della Unione Industriale Biellese, ha visto due momenti, dopo L’apertura dei lavori a cura del presidente della sezione DI BIELLA VITTORIO DONATI e del vicepresidente nazionale Paolo Porrino, e un’introduzione del vicesindaco DI BIELLA, Sara GENTILE,



PAOLO Piana, ALESSANDRO Boggio Mero e Marco Morchio hanno delineato gli elementi essenziali di un caso significativo di investimento in una iniziativa imprenditoriale biellese



In un secondo momento, cinque giovani imprenditori hanno portato una testimonianza delle loro esperienze e di come vedono le opportunità per i giovani di investimento delle loro capacità nel biellese e degli spazi che si possono aprire per nuove iniziative



In particolare, hanno portato la loro testimonianza, STEFANO SANNA, MARTINA INCISA, LUCA ROSA, GIOVANNA MAGGIA e GIANLUCA BILATO.



Il convegno ha visto un’ampia partecipazione di pubblico rappresentativo delle varie componenti della società biellese , che ha animato anche un importante dibattito





Questo convegno si colloca in una attenzione particolare la sezione di BIELLA della “Unione CRISTIANA Imprenditoria e Dirigenti“ ha posto sul problema dei giovani, realizzando già in passato alcuni incontri sul tema della transizione generazionali in azienda e sul rapporto tra sviluppo e decremento demografico