Dalla pallavolo al triathlon, ecco l'argento per Chiara Perissinotto: “Ho voluto mettermi alla prova”

A volte le grandi passioni nascono un po' per caso. Possono arrivare da una chiacchierata fortuita, unita ad una buona dose di curiosità e dal coraggio di iniziare da zero e mettersi in gioco.

È la storia accaduta a Chiara Perissinotto, 22enne di Casapinta, laureata in Scienze Motorie, che dopo anni di militanza nella pallavolo, tra le fila del TeamVolley, ha deciso di mettersi alla prova sperimentando il triathlon. “È stato un vero e proprio colpo di fulmine – confida – La corsa, il ciclismo, il nuoto uniti in una sola disciplina: dovevo assolutamente provare. Soprattutto per mettere alla prova il mio fisico. E dopo pochi mesi i risultati sono arrivati”.

Dopo aver testato la superficie in solitaria al test-match di Peschiera del Garda, la biellese ha preso parte lo scorso mese alla 9° edizione del Triathlon Sprint di Savona, una delle classiche del circuito italiano. In una splendida giornata di sole, al debutto con i colori del Valdigne Triathlon (società sportiva con sede a Valdengo), ha conquistato l'argento tra le S1. “Non me l’aspettavo — ammette — Ho migliorato il mio tempo rispetto alla gara precedente; inoltre, questa esperienza mi ha dato la conferma che sto andando nella direzione giusta. Ho iniziato quasi per caso, ora sono pienamente convinta del mio nuovo percorso sportivo. L’obiettivo è migliorarmi, sempre, giorno dopo giorno, ma anche divertendomi e trasmettendo la mia passione agli altri: lo sport deve restare un piacere, non un obbligo”.

Oltre all’impegno personale, la giovane vuole anche valorizzare il suo paese, Casapinta, e promuoverlo anche fuori dai confini regionali. “Vivo davvero in una bella realtà, immersa nel verde, con luoghi davvero suggestivi – spiegano – È l'ambiente ideale per uno sportivo ed è giusto farlo conoscere ovunque. Da gennaio, poi, arriveranno nuovi corsi al teatro comunale dedicati al benessere fisico, come la tonificazione, la cura della postura e molto altro, con incontri mensili aperti a tutti, a partire dal mese di gennaio per ogni sabato. Vorrei che la mia storia fosse uno stimolo per gli altri: migliorarsi è possibile, a qualsiasi livello. L’importante è iniziare e proseguire con costanza e passione”.