Oropa, sentiero “Ben Cuncià”: anche Marcello Guelpa, fondatore di Green Ark, riconosce il grande valore ambientale FOTO e VIDEO

L’imprenditore Biellese Marcello Guelpa è intervenuto in occasione dell’inaugurazione del sentiero “Ben Cuncià”, riconoscendo il merito di questa iniziativa così importante per la Conca di Oropa e per le nostre montagne - “Queste montagne”, ha sottolineato, “che sono maestre di vita e sentinelle del pianeta Terra, e che continuano a segnalarci i danni che l’uomo sta arrecando all’ambiente e ci ricordano quanto sia necessario saper vivere con umiltà e rispetto.”

Un filosofia che contraddistingue tutta la sua vita e il suo lavoro, che lo ha guidato alla creazione di Green Ark, progetto nato con l’obiettivo di sviluppare soluzioni tecnologiche mirate a un utilizzo più consapevole e sostenibile delle risorse naturali.

L’inaugurazione del sentiero “Ben Cuncià” e tutte le innovazioni sviluppate da Marcello Guelpa condividono un obiettivo comune: quello di non essere iniziative simboliche ma promuovere un cambiamento autentico capace di rigenerare l’ambiente, tutelare la salute e restituire alle future generazioni il diritto di respirare e vivere in armonia con le montagne e i boschi del territorio Biellese.



