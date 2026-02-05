Neve fresca, silenzio e scialpinismo: la magia di Oropa di notte FOTO e VIDEO Mauro Benedetti per newsbiella.it

Mercoledì 4 febbraio, una cinquantina di appassionati di scialpinismo si sono ritrovati a Oropa per un’escursione notturna che ha trasformato le piste in un paesaggio da sogno. Complice la neve fresca caduta nelle ore precedenti, il gruppo ha potuto vivere un’esperienza immersiva nella natura, avvolta dal silenzio della notte.

Partendo dall’ex Rifugio Savoia e percorrendo la Busancano, i partecipanti hanno potuto ammirare luci e ombre che disegnavano i pendii innevati, in un’atmosfera di rara suggestione. La combinazione di neve fresca e quiete notturna hanno resi l'escursione anche un momento di contemplazione e connessione con l’ambiente alpino.