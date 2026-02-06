Due bronzi per la Ippon 2 all'Open League di Padova

Il 17 e 18 gennaio scorso a Padova, si è svolta la Open League FIJLKAM, prima gara dell’anno riservata agli atleti della categoria Seniores a cui hanno partecipato i migliori atleti italiani e alcuni stranieri.

Presenti due atleti della Ippon 2 di Biella che hanno ben figurato, Alessandro Demargherita e Marta Buono.

Demargherita dopo quattro combattimenti tiratissimi ha conquistato il bronzo nella categoria dei 67 kg, dove ha vinto l’oro l’ex campione del mondo Angelo Crescenzo. Peccato perché a fino a pochi secondi dal termine della finale di poule, l’atleta biellese era in vantaggio e si meritava l’accesso alla finale.

Buono ha gareggiato nella gara sperimentale a squadre miste in forza alla Karate Team Puleo di Firenze. Grazie anche agli ottimi combattimenti di Marta, la squadra Fiorentina ha conquistato il terzo posto ed è stata la prima tra le società private dopo le squadre Regionali della Lombardia e del Veneto.

Trasferta positiva, dunque, per gli atleti della società biellese guidata dal maestro Feggi che hanno inaugurato il 2026 con un importante risultato.