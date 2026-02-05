Un vigile del fuoco di Cossato tra i tedofori della fiamma olimpica a Milano FOTO e VIDEO

Andrea Garella, Vigile del Fuoco volontario di Cossato, è stato tra i protagonisti del passaggio della fiamma olimpica a Milano, portando con orgoglio il simbolo dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. Accompagnato da alcuni suoi colleghi, Garella ha preso parte al percorso che ha attraversato questa mattina diversi comuni dell’hinterland, prima di entrare nel capoluogo lombardo nel pomeriggio.

La tappa finale della giornata è stata Piazza Duomo, dove il viaggio della torcia si è concluso tra l’entusiasmo dei cittadini e una cerimonia suggestiva. Il passaggio della fiamma ha unito sport, città e comunità locali, celebrando la vicinanza e la partecipazione di chi ogni giorno contribuisce a proteggere gli altri, come i Vigili del Fuoco.