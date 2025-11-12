Massazza, Benna e Villanova insieme per l’anniversario della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate FOTO

MASSAZZA – Si è tenuta domenica 9 novembre a Massazza la Cerimonia di Commemorazione dell’anniversario della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, in collaborazione con i Comuni di Benna e Villanova Biellese.

La manifestazione ha preso il via presso la sede del Gruppo Alpini con l’alzabandiera e l’inno nazionale, il corteo formato dai rappresentanti delle tre amministrazioni comunali, dai Gruppi Alpini, dal Maresciallo della Stazione dei Carabinieri di Mottalciata Daniele Ciani e da tanti bambini delle scuole e dai cittadini si è diretto verso la chiesa per la santa messa officiata da Don Paolo Battisti.

Al termine, sulle note della “Leggenda del Piave” è stata deposta la corona al monumento dei Caduti in piazza del municipio. Successivamente è stato il momento degli interventi delle scuole dell’Infanzia di Massazza e Benna e poi degli allievi delle Scuole Primarie di Benna e Verrone, con poesie, canti e riflessioni.

Dopo la lettura del messaggio del Presidente Nazionale Ana Sebastiano Favero, da parte del capogruppo degli Alpini di Massazza e Villanova, Pierangelo Bosio, è intervenuto il Sindaco Enrico Casana, ricordando gli eventi storici che portarono all’unità nazionale e con una riflessione sui tempi moderni, ancora troppo macchiati da conflitti e un pensiero ai nostri Caduti e alle nostre Forze Armate che quotidianamente sono impegnate in missioni di pace.

La giornata si è conclusa con il pranzo organizzato dal Gruppo Alpini di Massazza Villanova.