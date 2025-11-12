I Carabinieri incontrano i cittadini di Roppolo: focus sulla prevenzione di truffe e furti

Si è tenuto nel pomeriggio del 5 novembre, presso la struttura Polivalente di Roppolo, un incontro pubblico organizzato dall'Arma dei Carabinieri per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della prevenzione dei reati contro il patrimonio, con particolare attenzione alle truffe e ai furti. L'iniziativa, che rientra nelle attività di prossimità e di dialogo con la comunità svolte dall'Arma, ha visto la partecipazione di circa 20 persone.

Erano presenti all'incontro il sindaco Daniele Palazzo, che ha aperto l'evento sottolineando l'importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini per la sicurezza del territorio, oltre al comandante della Stazione dei Carabinieri di Cavaglià, Luogotenente C.S. Mario Rosario Salvato, che ha illustrato ai presenti le principali tecniche utilizzate dai malviventi per mettere a segno truffe, specialmente ai danni di persone anziane, e ha fornito utili consigli pratici su come difendersi e a chi rivolgersi in caso di sospetto.

Durante l'incontro è stato evidenziato come l'attenzione e la tempestiva segnalazione da parte dei cittadini siano fondamentali per l'attività di prevenzione e repressione dei reati. Sono stati distribuiti anche materiali informativi specifici. L'amministrazione comunale e l'Arma hanno espresso soddisfazione per la partecipazione e l'interesse dimostrato, confermando l'impegno a proseguire su questa linea di collaborazione per garantire maggiore sicurezza e tranquillità alla popolazione di Roppolo.