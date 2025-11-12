Borriana, raccolta giocattoli per bambini in difficoltà

L’Amministrazione Comunale di Borriana promuove una raccolta di giocattoli da destinare a bambini le cui famiglie vivono situazioni di difficoltà economica o sociale.

“Il gioco non è un passatempo, ma per il bambino è un lavoro vero e proprio: attraverso il gioco impara e cresce”, ricordano dal Comune.

I giocattoli possono essere consegnati presso gli Uffici Comunali di Piazza Mazzini 80, dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 13.30, entro venerdì 5 dicembre 2025.

Per informazioni:

Telefono: 015 446104

Email: segreteria@comuneborriana.info

Non lasciamo indietro nessuno: regaliamo un Natale sereno anche ai bambini in difficoltà!