Matteo Lometti è 1° alla 33 km del Lago Maggiore: “Buon test aspettando la Maratona di Valencia”

Un ottimo test in vista della Maratona di Valencia. Può ritenersi soddisfatto Matteo Lometti, podista biellese che, nella giornata di ieri, 9 novembre, si è aggiudicato la prova da 33 chilometri del Lago Maggiore Marathon 2025, con un tempo pari ad 1h 56' 35''. Partito da Arona, il portacolori della Brancaleone Asti ha tagliato per primo il traguardo di Verbania correndo in solitaria gli ultimi 8 km di percorso.

“Sono davvero soddisfatto – spiega Lometti - Cercavo segnali positivi dal mio corpo e li ho ottenuti. Sono davvero in forma e pronto per mettermi alla prova al circuito di Valencia, in programma il prossimo 7 dicembre. L'obiettivo, condiviso con il coach Paolo Vialardi, è di abbattere il mio record personale. Restare, cioè, sotto le 2 h e 30', oltre ad ambire a posizioni importanti. Sarà sicuramente una bella esperienza ma lavorerò duro in queste settimane per ben figurare ad una delle gare più partecipate e ambite in Europa”.