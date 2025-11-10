Il Gruppo Culturale Pralunghese festeggia vent’anni premiando i talenti dello sport e della musica FOTO e VIDEO Angela Lobefaro

Il Gruppo Culturale Pralunghese, da sempre attivo nell’organizzazione di concerti, rappresentazioni teatrali, mostre di pittura e mercatini, ha celebrato quest’anno il suo ventesimo anniversario con un’iniziativa speciale. In collaborazione con l’Associazione Amici del Volontariato di Pralungo, il gruppo ha istituito per la prima volta un Premio dedicato ai talenti sportivi e musicali di Pralungo, con l’obiettivo di valorizzare i giovani e gli adulti che si distinguono nelle discipline sportive e musicali.

L’iniziativa nasce con lo scopo di trasmettere alle nuove generazioni il valore di attività come lo sport e la musica, strumenti fondamentali per la crescita personale, lo sviluppo dell’autostima e il coraggio nel raggiungere le proprie potenzialità.

Durante la serata di ieri domenica 9 novembre, condotta da Cristina Colonna, sono stati premiati 11 atleti e 5 musicisti.

Ospiti d’onore dell’evento: Beatrice Lanza e Betti Perrone, che hanno portato la loro testimonianza di passione e dedizione.

Premiati per lo sport:

Costanza Antoniotti, Claudio Bisoglio, Alessandra Degiugno, Vittorio Marchese, Micaela Murdaca, Pietro Pernici, Anna Perino, Valeria Ubertino, Rossano Masciavè, Alberto Miglietti e Guendalina Gabriele.

Premiati per la musica:

Alessandra Barbi, Pasquale Clemente, Matteo Clemente, Luca Malvezzi e Tabiloba Olori.