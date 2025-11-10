Corso per Familiari "Migliora la tua assistenza - L'anziano da assistere" FOTO

Venerdì 7 Novembre si è tenuto il terzo appuntamento del corso per Familiari "Migliora la tua Assistenza - l'anziano da assistere", frutto della collaborazione tra Anzitutto, Associazione di volontariato per gli anziani, Auser provinciale di Biella e Spi CGIL Biella, presso il Salone "Di Vittorio" in via Lamarmora 4 c/o CGIL.

Il corso, che si articola in sei appuntamenti settimanali che si concluderanno il 27 novembre, ha avuto in questo incontro per relatrice la Fisioterapista Romina Tallia che ha trattato l'argomento "Mobilizzazione in sicurezza". Nella sua relazione ha illustrato diverse tecniche utilizzate quando un anziano non autosufficiente deve essere alzato dal letto, come alzarlo in caso di caduta, come predisporre i locali e come aggiungere ausili o come fare quando deve esser portato in bagno per l'igiene. Una spiegazione sul tipo di ausili per la deambulazione o per l'allettamento, sia quelli concedibili dalla ASL, sia quelli a pagamento (che spesso hanno un costo basso ma cambiano la vita all'assistito ed al caregiver). Ha spiegato come deve comportarsi il caregiver per non far male all'assistito e non farsi male. All'incontro ha fatto seguito una serie di domande dei partecipanti. L'incontro (come il precedente ed il prossimo) è stato trasmesso in diretta Facebook sulla pagina di Anzitutto https://www.facebook.com/anzitutto# ed è ancora disponibile al link https://www.facebook.com/share/v/1F4yDTt5ER/

Il prossimo appuntamento del corso, il quarto della seria, si svolgerà venerdì 14 novembre, sempre dalle 17 alle 19, e l'argomento sarà "Alimentazione, farmaci e anziani" ed avrà come relatore il Geriatra Bernardino Debernardi. Per partecipare al corso è necessario iscriversi presso AUSER Provinciale di Biella al n 331 1680136.