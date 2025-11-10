Borriana si accende di magia: torna “Vivi le Magie del Natale”!

Dopo alcuni anni di pausa, torna nell’agenda degli eventi borrianesi “Vivi le Magie del Natale”, giunta alla sua settima edizione.

L’appuntamento, in programma a dicembre, porterà nel paese atmosfera natalizia, solidarietà e divertimento per tutta la famiglia.

Anche quest’anno l’evento sarà arricchito dal Bessa Christmas Trail e da una Camminata Ludico Motoria aperta a tutti, organizzata in collaborazione con la società sportiva La Vetta di Mongrando.

Il ricavato sarà devoluto, come nelle passate edizioni, al progetto “Una Goccia per un Sorriso” promosso dalla Pro Loco di Ponderano, a sostegno dell’Ospedale di Biella.

Per i più piccoli non mancheranno Babbo Natale, la cassetta per imbucare le letterine, laboratori creativi e tanto divertimento.

Sarà inoltre possibile pranzare presso la sede degli Alpini di Borriana.

Sono già aperte le iscrizioni per il mercatino di Natale:

Comune di Borriana – 015 446104

segreteria@comuneborriana.info

Linda Rodani – 334 5846955

Anselmetti Gabriele – 331 3149669