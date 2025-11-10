Salussola porta la panissa in Sicilia: un legame di memoria e amicizia con Isnello FOTO

Il legame tra Salussola e Isnello, comune siciliano in provincia di Palermo, si rafforza ancora una volta, nel ricordo di Giovanni Ortoleva, giovane originario di Isnello tra i venti Caduti dell’eccidio di Salussola del 9 marzo 1945. Negli anni, il rapporto tra i due Comuni si è consolidato fino a trasformarsi in un gemellaggio simbolico, che unisce idealmente le comunità nel segno della memoria storica e dell’amicizia.

In occasione della sagra “I Sapori d’Autunno” che si è tenuta a Isnello nel fine settimana, una delegazione salussolese composta da rappresentanti dell’Amministrazione comunale e della Pro Loco ha fatto visita al comune siciliano, portando con sé la panissa, piatto tipico di Salussola, e partecipando a uno scambio di doni tra le due comunità.

“L’idea della loro festa – racconta con entusiasmo la sindaca di Salussola, Manuela Chioda – è partita come un semplice gioco di quartiere e oggi è diventata un evento di richiamo. È stato emozionante camminare tra le case arroccate e le stradine del borgo, accolti da sorrisi e saluti spontanei. È commovente vedere come l’accoglienza e l’amicizia siano radicate in ogni gesto”.

Entusiasta anche il sindaco di Isnello, Marcello Catanzaro: “Siamo molto contenti di aver ospitato il sindaco e la delegazione di Salussola. Questo incontro rafforza i legami di amicizia nel segno del ricordo di un episodio tragico e dimostra come la memoria possa unirci per costruire un futuro comune. La collaborazione tra le due Pro Loco contribuisce a mantenere sempre più viva questa relazione”.

Le due amministrazioni anno anche reso omaggio alla tomba di del giovane Caduto Giovanni Ortoleva.