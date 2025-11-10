“Noir a Palazzo” chiude la rassegna 2025 sabato 15 novembre con l’incontro con Maddalena Vaglio Tanet

La rassegna dell’Associazione don Vittorino Barale "Noir a Palazzo" in collaborazione con la Biblioteca di Masserano si chiuderà con l’appuntamento di novembre, previsto per SABATO 15 NOVEMBRE alle ORE 18, nella Galleria del Palazzo dei Principi, dedicato a Maddalena Vaglio Tanet per la casa editrice Marsilio.

Intanto l'associazione traccia un bilancio, prima della chiusura invernale.

L’occasione ci permette di tracciare un primo bilancio dell’attività dell’Associazione don Vittorino Barale per l’attività 2025, che sintetizzo in 4 punti:

- crescita delle visite guidate ai siti del Polo Museale, anche attraverso eventi speciali, quale il “Giallo a Palazzo”, il “Vermouth a Palazzo” o olà mostra di Giorgio Marinoni presso la Chiesa di San Teonesto;

- ⁠radicamento del Festival delle Bande, che per l’edizione 2025 ha visto ben 11 concerti in 3 giorni di assoluta qualità, con grande apprezzamento e affluenza di pubblico;

- ⁠consolidamento e strutturazione dell’attività letteraria mensile, attraverso la presentazione degli scrittori che convergono su un tema dell’anno (quest’anno il “Noir a Palazzo”) in collaborazione con la BibliotecaAngoloLibro del Comune;

- ⁠radicamento del Mercatino dell’Antiquariato, con grande successo anche per la seconda edizione dello scorso ottobre, in collaborazione con la Pro Loco.

C’è ancora tanto da fare ma la grande coesione fra tutte le Associazioni che operano a Masserano ci fa ben sperare sul 2026.