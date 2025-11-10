Nuovo inseguimento nel Biellese, a tutta velocità in Superstrada: banditi in fuga dopo un furto tentato

Dopo il caso di Occhieppo Inferiore, un nuovo inseguimento ha tenuto impegnati i militari dell'Arma nella nostra provincia.

Stavolta è accaduto nei giorni scorsi su segnalazione di un residente di Vigliano Biellese che, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe notato due persone incappucciate nei pressi della sua abitazione, salite poi a bordo di un'auto.

Sembra che la coppia avesse provato a forzare gli infissi del balcone per accedere al suo domicilio ma sarebbero fuggiti a mani vuote alla vista del proprietario, tornato a casa in quel momento preciso, in orario serale.

Proprio quest’ultimo ha allertato il 112 descrivendo minuziosamente il mezzo, poi intercettato nei pressi del cimitero di Valdengo che, dopo aver urtato un mezzo in sosta, avrebbe imboccato e percorso la Superstrada a folle velocità. Alla fine, avrebbe fatto perdere le tracce tra i territori di Lessona e Castelletto Cervo.

Sulle sue tracce i Carabinieri che ora stanno compiendo tutti gli accertamenti di rito per dare un volto ai malfattori.