Biella, attraversa la strada: uomo travolto da un'auto

Sono ancora frammentarie le notizie ma stando alle prime ricostruzioni un uomo sarebbe stato investito da un'auto mentre stava attraversando la strada nella mattinata di oggi, 10 novembre. È successo nei pressi della rotonda tra corso Europa e corso San Maurizio, a Biella.

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro, affidata dagli agenti della Polizia Locale, giunti sul posto per la raccolta dei rilievi. Presenti anche i sanitari del 118 per la prima assistenza al malcapitato, poi caricato a bordo dell'ambulanza e trasportato al Pronto Soccorso in codice verde.