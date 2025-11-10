 / CRONACA

Biella, attraversa la strada: uomo travolto da un'auto

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro, affidata dagli agenti della Polizia Locale, giunti sul posto con il 118: codice verde per il malcapitato.

Biella, attraversa la strada: uomo travolto da un'auto (foto di repertorio)

Sono ancora frammentarie le notizie ma stando alle prime ricostruzioni un uomo sarebbe stato investito da un'auto mentre stava attraversando la strada nella mattinata di oggi, 10 novembre. È successo nei pressi della rotonda tra corso Europa e corso San Maurizio, a Biella.

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro, affidata dagli agenti della Polizia Locale, giunti sul posto per la raccolta dei rilievi. Presenti anche i sanitari del 118 per la prima assistenza al malcapitato, poi caricato a bordo dell'ambulanza e trasportato al Pronto Soccorso in codice verde.

