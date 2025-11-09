 / EVENTI

EVENTI | 09 novembre 2025, 12:43

Bulli e Pupe con la Coda vi aspetta al Charity shop a Mongrando

Non dimenticatevi.....oggi domenica 9 novembre  fino alle 18 Bulli e Pupe con la Coda ODV vo aspetta presso il Charity shop a Mongrando Curanuova Via Cabrino 44.
Oltre ad essere una giornata  “golosa” grazie alle torte, alle castagne e al vin brulé, sarà soprattutto una giornata all’insegna dell’amore e della solidarietà 
Potrete infatti trovare articoli di tutti i generi per farvi un regalo e da regalare… il Natale è alle porte!!!
Ci saranno anche i calendari 2026 dell'associazione e i calendari dell’avvento per cani e gatti e tantissime altre cose bellissime!!!
 

