Salussola, tutto pronto a San Secondo per la Festa dell'Uva

Tutto pronto a San Secondo di Salussola per la Festa dell'Uva, in programma nella giornata odierna, domenica 9 novembre. Nella chiesa del rione avrà luogo alle 11 la Santa Messa, a cui seguirà l'aperitivo della comunità.

