Meteo Biella, le previsioni del fine settimana: sabato 8 e domenica 9 novembre 2025

Negli ultimi giorni, il Biellese è stato caratterizzato da tempo stabile e soleggiato. Dopo il cambio dell’ora ci si sveglia col sole, ma in serata arriva presto il buio, che porta con sé un notevole abbassamento delle temperature, decretando un’ampia escursione termica diurna. Secondo 3Bmeteo nei prossimi giorni, in particolare nel settore alpino, il cielo si presenterà prevalentemente soleggiato, o poco nuvoloso.
Oggi, sabato 8 novembre, cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature varieranno dai 4 ai 12°C e lo zero termico si attesterà a 2631m di altitudine. I venti saranno moderati.
Domenica 9 la situazione non varierà di molto: cielo sereno o poco nuvoloso, le temperature massime scenderanno a 11°C e i venti saranno deboli per tutto l’arco della giornata. Lo zero termico calerà a 2427m.
Nessuna allerta meteo presente.
Durante la prossima settimana il tempo dovrebbe mantenersi stabile, almeno per il prossimo fine settimana dove, secondo previsioni ancor approssimative, la stabilità potrebbe lasciare spazio a rovesci e temporali.