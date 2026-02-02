Allerta meteo in Piemonte: neve e valanghe, nevicate anche in pianura

Peggioramento delle condizioni meteo in arrivo sul Piemonte. L’avvicinamento di una perturbazione di origine atlantica determinerà, a partire dal pomeriggio di oggi, un progressivo aumento delle precipitazioni, inizialmente concentrate sulle zone montane e pedemontane e in successiva estensione, dal tardo pomeriggio e in serata, dal basso Piemonte al resto della regione.

Dalla tarda serata e fino al primo mattino di domani i fenomeni saranno diffusi, con precipitazioni moderate durante la notte e localmente forti nelle vallate sudoccidentali del Cuneese e lungo il confine con la Liguria.

La quota neve, inizialmente compresa tra i 500 e i 700 metri, è prevista in progressivo calo dal tardo pomeriggio, fino a portarsi entro la fine della giornata tra i 300 e i 500 metri, con valori localmente intorno ai 200 metri sul settore sudorientale. Nel corso della notte, in coincidenza con la fase più intensa della perturbazione, le nevicate potranno spingersi anche al di sotto dei 200 metri di quota dal Torinese verso il basso Piemonte.

Sulle pianure sono attesi accumuli fino a 5 centimetri sul Torinese e sull’Alessandrino, mentre sull’Astigiano e sul Cuneese gli accumuli potranno raggiungere i 5-15 centimetri. Diversa la situazione sul Vercellese e sul Novarese, dove le precipitazioni proseguiranno prevalentemente sotto forma di pioggia, a causa di una quota neve più elevata.

In montagna sono previsti nuovi apporti di neve fresca al suolo intorno ai 30-40 centimetri nelle vallate comprese tra le Alpi Marittime e le Alpi Liguri; sugli altri settori alpini le nevicate risulteranno meno intense. Si segnalano inoltre possibili fenomeni di gelicidio nella notte tra oggi e domani e nelle prime ore della mattinata nelle vallate al confine con le province di Savona e Genova.

Le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi a partire dai settori sudoccidentali dalle prime ore successive all’alba di domani. Nel pomeriggio i fenomeni residui saranno limitati all’alto Piemonte, con neve oltre i 700-800 metri di quota.

Alla luce delle previsioni, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per neve sul basso Piemonte, dove sono possibili disagi alla viabilità e alla circolazione, oltre a temporanee interruzioni di servizi. È inoltre in vigore un’allerta gialla per valanghe sui settori delle Alpi Marittime e Liguri.