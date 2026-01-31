Buon innevamento sul Piemonte, a gennaio spessori superiori alla media nel Biellese

Gennaio si chiude con un buon innevamento su tutto il Piemonte con spessori superiori alla media del periodo (2001-2020) sui settori di Cuneese, Torinese e Biellese. Nel nord Piemonte e Appennini lo spessore di neve al suolo risulta invece nella media. Lo rende noto Arpa Piemonte sul proprio sito web.

E aggiunge: “A inizio settimana l’intero arco alpino piemontese è stato interessato da nevicate con quota neve che si è portata sulle zone di pianura soprattutto sul Cuneese, dove le precipitazioni sono state ancora una volta più abbondanti. Il vento ha rimaneggiato la neve fresca creando accumuli rilevanti nelle zone di cresta e nei cambi di pendenza oltre il limite del bosco. Il grado di pericolo si mantiene quindi 3-Marcato in quota su tutti i settori e, soprattutto sabato, la scarsa visibilità renderà difficile individuare i luoghi pericolosi. Si raccomanda quindi una prudente scelta dell’itinerario".