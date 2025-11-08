Da Novara alla scoperta del Biellese, in molti sul Ben Cüncià Express con assaggi di polenta concia FOTO e VIDEO

Quasi 100 persone sono salite questa mattina, 8 novembre, a bordo del Ben Cüncià Express, un treno speciale con partenza da Novara e arrivo alla stazione San Paolo di Biella. È una delle novità di Ben Cüncià 2025, il festival diffuso organizzato dalla Pro Loco di Biella e Valle Oropa (guidata dal presidente Christian Clarizio), che da molti anni valorizza il gusto e le tradizioni del territorio, trasformando l’autunno biellese in una grande festa. Un evento sempre molto apprezzato che celebra uno dei suoi piatti più iconici: la polenta concia.

A guidare la comitiva la guida biellese Marco Macchieraldo che, per l'occasione, ha raccontato ai nostri microfoni le emozioni e i programmi di giornata.

Ma gli appuntamenti non finiscono qui: domani, domenica 9 novembre, si terrà il Trekking della Polenta Concia, con partenza da Biella insieme alle guide escursionistiche della Regione Piemonte. Sarà possibile raggiungere Oropa a piedi immersi nella natura oppure, per chi preferisce un percorso più breve, ci si potrà unire al gruppo partendo dalle cave del Favaro.

Nel pomeriggio, alle 14.30, in compagnia dell’associazione Mucrone Local, della Fondazione Biellezza e del Santuario di Oropa, verrà inaugurato il Sentiero della Polenta Concia Biellese, realizzato proprio nella conca di Oropa. Un’iniziativa capace di unire il gusto dei nostri prodotti, la bellezza della natura e la valorizzazione del territorio.